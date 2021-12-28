Украинский клуб оштрафовали за интервью футболистов на русском

Украинская ассоциация футбола оштрафовала «Верес» за интервью на русском языке после матча против «Динамо». Информация о штрафе появилась на официальном сайте футбольного клуба.

«Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ „Верес“ — „Динамо“», — говорится в сообщении.

В «Вересе» уточнили, что решение контрольно-дисциплинарного комитета обжалованию не подлежит. Клуб заявил, что его представители теперь будут давать интервью только на украинском языке, а тех, кто его не знает, отправят на курсы.

Президент клуба Иван Надеин сказал, что, если футболист имеет украинский паспорт, все публичные выступления он должен делать на национальном языке. По его словам, сейчас появилась тенденция, что тем, кто плохо знает украинский, даже становится немного стыдно.

Матч «Вереса» и «Динамо» проходил в рамках 17-го тура чемпионата Украины 4 декабря. Команда из Киева победила со счетом 3:0.