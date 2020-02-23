Украинский канал показал запрещенные в стране советские фильмы на 23 Февраля

Советские фильмы запрещены к показу на Украине. Несмотря на закон, один из каналов на 23 Февраля порадовал своих зрителей двумя картинами о десантниках.

Военные фильмы решили показать на телеканале «Интер». Зрители увидели советский фильм «В зоне особого внимания» режиссера Андрея Малюкова, а затем его продолжение поз названием «Ответный ход». Режиссером второй картины стал Михаил Туманишвили.

Фильмы показали друг за другом в 11:00 (12:00 мск) 22 февраля, а на следующий день в программе стоит утренний повтор картин.

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается. 22–23 февраля смотрите на „Интере“ лучшие остросюжетные фильмы», — сказано в анонсе на главной страницы канала.

На Украине действует закон, согласно которому, местные телеканалы не могут показывать советские фильмы с коммунистической символикой. За пару дней до праздника Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что запрещено показывать картины, могут «создавать положительный образ работников государства-агрессора».

«Национальный совет будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры», — привел ТАСС сообщение ведомства.

Раньше украинцы праздновали 23 Февраля, но в 2015 году его отменили по указу бывшего президента страны Петра Порошенко. Праздник перенесли на 14 октября и назвали Днем защитника Украины.