Украинский кабмин собрал экстренное заседание по газовым переговорам

В правительстве Украины состоялось закрытое заседание, на котором шла речь о газовых переговорах с Россией. Его собрали в экстренном порядке, рассказали в Верховной раде.

О проведении заседания сообщил в своем Telegram-канале украинский парламентарий и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Формат заседания полностью закрытый — ДСП (для служебного пользования», — пояснил депутат Рады.

Позже он добавил, что заседание завершилось. Что именно обсуждали на встрече, Гончаренко уточнять не стал.

Протокол о газовом сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан 20 декабря. Чтобы продолжить транзит газа, «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» заключат межоператорское соглашение. С «Нафтогазом» начнет действовать договор, подразумевающий бронирование мощностей для транспортировки.

До конца года стороны должны подписать новый контракт сроком на пять лет. Юридические разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» тоже должны быть урегулированы.

Ранее украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе и транзитные.