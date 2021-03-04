Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим»

Женщина пришла в один из магазинов Одессы и устроила скандал из-за отказа продавца говорить на русском языке. В итоге покупательница оставила жалобу и назвала украинский язык «говяжьим».

Продавец магазина верхней одежды заснял конфликт с покупателями на видео. Позже фрагмент разбирательств опубликовали в Сети.

«Этот язык — это говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы с вами договаривались, как все нормальные люди», — заявила покупательница на видео.

Скандал в магазине разгорелся 2 марта, сообщил местный портал 048.ua. Выбирать верхнюю одежду женщина пришла вместе с мужчиной. Покупателей не устроило, что продавец обслуживал их на украинском языке. Они потребовали говорить на русском языке, но получили отказ.

«Мы говорим на украинском и никогда не переходим на русский, даже если нас очень просят. Мы можем просто молчать, но на русский не перейдем», — пояснила администратор магазина.

Во время словесной перепалки женщина предложила продавцу вспомнить, кем были первые жители Одессы. Она также заявила, что не понимает, почему ее лишают права говорить на русском языке. Конфликт закончился тем, что посетители оставили жалобу и ушли из магазина.