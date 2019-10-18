Украинский истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с украинским истребителем Су-27, который сдул персонал авиационного шоу Sanicole Airshow в Бельгии. Об этом сообщило РИА ФАН.
ЧП сняли на видео зрители. Истребитель готовился к вылету 14 сентября. Экипаж начал разворачивать воздушное судно на одной из взлетно-посадочных полос. Во время движения от машины пошел сильный поток воздуха. Из-за этого неожиданно сдуло персонал, который рядом наблюдал за разворотом. Работников отбросило в сторону. Помимо этого попадали мобильные ограждения.
На авиационном шоу Украина выступала с Су-27 и самолетом поддержки Ил-76.