Украинский истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии

ЧП сняли на видео зрители. Истребитель готовился к вылету 14 сентября. Экипаж начал разворачивать воздушное судно на одной из взлетно-посадочных полос. Во время движения от машины пошел сильный поток воздуха. Из-за этого неожиданно сдуло персонал, который рядом наблюдал за разворотом. Работников отбросило в сторону. Помимо этого попадали мобильные ограждения.

На авиационном шоу Украина выступала с Су-27 и самолетом поддержки Ил-76.