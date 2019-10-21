Украинский хор пошутил о поджоге дома экс-главы Нацбанка. Минкультуры пришлось извиняться

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки. Музыканты исполнили вместе с актерами из «Квартала 95» шуточную песню «Горел дом». В ней есть такие слова: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала». Гонтарева назвала этот номер позором.

Извинения Бородянский опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее свои извинения также принес художественный руководитель хора Зиновий Коринец. По его словам, «это просто был стеб».

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«Меня просто убедили, и мы как-то не восприняли это всерьез. И мы с режиссером, кстати, спорили: что текст неприличный — как можно стебаться, если у человека что-то сгорело?.. Я, знаете, наверное, до конца не подумал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Мне очень-очень неудобно», — рассказал он агентству «Укринформ».

17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Полиция завела уголовное дело.

А в августе Гонтареву в центре Лондона сбила машина. Она обвинила олигарха Игоря Коломойского в запугивании. Однако британская полиция назвала это дело несчастным случаем.