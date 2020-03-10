Украинский губернатор открестился от эротических танцев под «Жареного кабанчика»
Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что присутствовал только на официальной части праздника. Девушки в эротичных нарядах стали выступать после его ухода. Политик подчеркнул, что если бы находился в здании администрации, обязательно прекратил бы их танцы. Его слова процитировало издание «112 Украина».
На официальной части я вручил благодарности, знаки отличия для работников аппарата областной государственной администрации. На неофициальной части меня действительно не было, я был в рабочих делах. Если бы я был, я бы обязательно остановил этоЮрий Гусев.
Он отметил, что танец был неуместен для праздника и мог оскорбить и унизить сотрудниц обладминистрации. Гусев подчеркнул, что в отношении организаторов выступления проводят внутренне расследование, по итогам которого их могут уволить или назначить им дисциплинарные взыскания.
Видео опубликовала в своей странице в Facebook украинская активистка Марина Хромик. На кадрах видно, как девушки в чулках и мини-юбках танцуют под песню «Жареный кабанчик».