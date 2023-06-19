Мир 19 июня 2023, 04:03 Украинский «герой из Мариуполя» избил женщину в Чехии за отказ угостить сигаретой Krimi-Plzen: украинский «герой из Мариуполя» избил женщину в Чехии за отказ дать сигарету Freepik

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Нетрезвый украинец в Чехии назвал себя «героем из Мариуполя» и избил двух человек, за отказ угостить сигаретой. Об этом сообщил местный портал Krimi-Plzen.

Все случилось в городе Пльзень. Как сообщила свидетельница, злоумышленник подошел к женщине, сидевшей под ветками дерева. Незнакомец попросил у нее сигарету, но та ответила отказом. Тогда хулиган стал «ругать ее по-украински и пинать ногами». Рядом с потерпевшей находился ее знакомый, он попытался заступиться за подругу, но обидчик повалил его и ударил кулаком по лицу.

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Свидетельница пыталась повлиять на вопиющую ситуацию — стала кричать и просила украинца остановиться. Мужчина не слушал ее и продолжал дебоширить. Тогда она вызвала полицию, связалась с мужем и попросила приехать. Прибывший на место супруг смог утихомирить хулигана.

Когда правоохранительные органы приехали, то задержали дебошира. С полицейскими он вел себя крайне грубо и назвался «героем из Мариуполя», который ходил «по колено в крови». Благодаря результату экспресс-теста выяснилось, что в крови у мужчины было 3,56 промилле алкоголя. После случившегося его отправили в больницу.

Ранее стало известно, что украинская беженка в Польше издевалась над детьми и заставляла их заниматься проституцией. По документам она представлялась опекуншей для несовершеннолетних.