Украинский генерал сравнил конфликт в Донбассе со спором зайца и медведя

Украина не может вести переговоры по Донбассу с позиции силы, у России же нет предпосылок, чтобы идти на уступки. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По словам генерала, Киеву «надо строить политику не с позиции „давайте договоримся“, а „давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать“».

«А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — зайца и барсука, и бобра», — продолжил Кривонос в интервью изданию «Обозреватель».

Генерал считает, что Украине «надо иметь копье», чтобы либо избавиться от «медведя», либо «держать его на расстоянии».

Собеседник отметил, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий российской армии «никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным».

О том, что делать Украине, чтобы приобрести желаемую мощь, собеседник не сообщил.

Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить Россию от банковской системы SWIFТ, если до конца года не будет прогресса по решению конфликта.