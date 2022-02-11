Украинский генерал заявил о возникновении бумажной армии в ВСУ

Кризис с финансированием и отсутствие практической подготовки привели к возникновению на Украине поколения бумажной армии. Такое заявление сделал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.

«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено. Чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — сказал он в интервью «Новому времени».

По его словам, сформировалось поколение, которое можно назвать выросшими «на тумбочке, бордюре, кровати и бумаге».

Кривонос отметил, что оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, готовность подразделений смотрели по порядку в спальных помещениях, по количеству тетрадей, папок и других документов.

Также выросло поколение Power Point рейнджеров, которое воспитывалось на том, что делали презентации и слайды.

«Это привело к тому, что называется, в моем понимании, „мышиная возня“, которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами, которые этим и занимались», — заключил генерал.

Ранее Кривонос сообщил, что из ВСУ за пять лет уволились около 130 тысяч человек. При этом, по официальным цифрам, численность украинской армии, наоборот, выросла. Однако генерал объяснил это манипуляциями руководства ВСУ.