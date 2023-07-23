Мир 23 июля 2023, 18:55 Украинский генерал заявил о больших провалах в обеспечении нужд ВСУ Генерал Кривонос: с обеспечением нужд ВСУ у властей Украины большие провалы Ministry of Defense of Ukraine

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Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил о существенном преимуществе российских сил над украинской армией. Дело — в хорошем оснащении ВС России и поддержке со стороны государства, которое обеспечивает все нужды армии, подчеркнул он в эфире местного телеканала, сообщило РИА «Новости».

«К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — констатировал Кривонос.

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Он выразил уверенность, что проблема заключается главным образом в высоком уровне коррупции на Украине. И на фоне этого власти страны тратят и без того ограниченные ресурсы, например, на облагораживание Киева, вместо того чтобы вкладываться в закупки военного оборудования.

Отдельное внимание генерал обратил на хорошо подготовленную линию обороны России. Из-за этого вкупе с дефицитом западной техники ВСУ не смогли достичь успехов в контрнаступлении.

«Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы», — заключил он.