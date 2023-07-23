23 июля 2023, 18:55
Украинский генерал заявил о больших провалах в обеспечении нужд ВСУ
Генерал Кривонос: с обеспечением нужд ВСУ у властей Украины большие провалы
Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил о существенном преимуществе российских сил над украинской армией. Дело — в хорошем оснащении ВС России и поддержке со стороны государства, которое обеспечивает все нужды армии, подчеркнул он в эфире местного телеканала, сообщило РИА «Новости».
«К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — констатировал Кривонос.
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Он выразил уверенность, что проблема заключается главным образом в высоком уровне коррупции на Украине. И на фоне этого власти страны тратят и без того ограниченные ресурсы, например, на облагораживание Киева, вместо того чтобы вкладываться в закупки военного оборудования.
Отдельное внимание генерал обратил на хорошо подготовленную линию обороны России. Из-за этого вкупе с дефицитом западной техники ВСУ не смогли достичь успехов в контрнаступлении.
«Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы», — заключил он.
Коррупция
ВСУ
Россия
Украина
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