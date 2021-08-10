Украинский генерал упрекнул Зеленского в страхе перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина. Поэтому он не решится на встречу с ним. Таким мнением поделился украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

«Зеленский Путина боится, он туда (в Москву — прим. ред.) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», — сообщил он в эфире телеканала «Наш».

Геннадий Москаль уверен, что Владимир Зеленский не решится на встречу даже в других местах, потому что после этого он потеряет всю Западную Украину. Экс-губернатор отметил, что украинский президент это прекрасно понимает.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с лидером США Джо Байденом обсудит привлечение в страну большего количества американских денег. Зеленский отправится в США на переговоры 30 августа. Украинский лидер планирует затронуть в разговоре с Джо Байденом экономические вопросы и развитие стратегического партнерства.