Украинский генерал развеял надежды на военную помощь НАТО

Генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что Украине не стоит ждать военной помощи от Североатлантического Альянса в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вовк объяснил, что участие Украины в совместных с США учениях Sea Breeze стоит расценивать в качестве бонуса за отказ принятии в военный блок. По его мнению, лучше бы западные партнеры дали четкий ответ Киеву относительно вступления в НАТО.

«Учения — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», — цитирует военачальника «ПолитЭксперт».