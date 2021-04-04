Украинский генерал призвал не ждать военной поддержки США

При обострении ситуации в Донбассе или при вторжении России Киев сможет выставить только свои войска. Ждать появления дивизии солдат США не стоит. С таким заявлением выступил в эфире ток-шоу «Свобода слова» генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Он отметил, что военная помощь западных партнеров для Украины важна, но ждать внешнего вмешательства со стороны не стоит.

«Это не значит, что здесь появится какая-то дивизия солдат США и будет сражаться за нас. Единственные, кто выйдет на передовую — это ВСУ», — заявил он.

Забродский подчеркнул, что в нынешних условиях власти страны должны поставить вопрос усиления обороноспособности армии на первый план.

РИА «Новости» сообщило, что Михаил Забродский командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015 года. В России против него завели уголовные дела за применение запрещенных средств методов ведения войны и геноцид.

Ситуация на линии разграничения в Донбассе начала ухудшаться в феврале 2021 года. Со стороны ВСУ начались необоснованные обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Накануне стало известно, что после удара украинского беспилотника погиб ребенок и пострадала женщина. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы.

Министерство обороны Украины объявило, что США пообещали оказать помощь в случае «российской агрессии». Якобы, об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским. МИД России назвал заявления Киева о возможном конфликте с Москвой выдумкой.