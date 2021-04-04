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    04 апреля 2021, 18:50

    Украинский генерал призвал не ждать военной поддержки США

    Анатолий Минкин

    При обострении ситуации в Донбассе или при вторжении России Киев сможет выставить только свои войска. Ждать появления дивизии солдат США не стоит. С таким заявлением выступил в эфире ток-шоу «Свобода слова» генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

    Украинский генерал призвал не ждать военной поддержки США

    Он отметил, что военная помощь западных партнеров для Украины важна, но ждать внешнего вмешательства со стороны не стоит.

    «Это не значит, что здесь появится какая-то дивизия солдат США и будет сражаться за нас. Единственные, кто выйдет на передовую — это ВСУ», — заявил он.

    Забродский подчеркнул, что в нынешних условиях власти страны должны поставить вопрос усиления обороноспособности армии на первый план.

    РИА «Новости» сообщило, что Михаил Забродский командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015 года. В России против него завели уголовные дела за применение запрещенных средств методов ведения войны и геноцид.

    Ситуация на линии разграничения в Донбассе начала ухудшаться в феврале 2021 года. Со стороны ВСУ начались необоснованные обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Накануне стало известно, что после удара украинского беспилотника погиб ребенок и пострадала женщина. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы.

    Министерство обороны Украины объявило, что США пообещали оказать помощь в случае «российской агрессии». Якобы, об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским. МИД России назвал заявления Киева о возможном конфликте с Москвой выдумкой.