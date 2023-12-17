Мир 17 декабря 2023, 03:45 Украинский генерал признал превосходство российской армии Генерал Кривонос: ВС РФ превосходит ВСУ подготовкой военных частей РИА «Новости»

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Вооруженные силы России превосходят украинскую армию по качеству подготовки воинских частей и формированию новых подразделений. Об этом в интервью украинскому Пятому каналу заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Они (ВС РФ — прим. ред.) в глубоком тылу активно организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку, качественную подготовку. <…> У них есть, из чего лепить», — признал генерал.

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Российские войска достигают успехов благодаря правильной организации подготовки и правильного использования имеющегося оружия, добавил Кривонос. Солдаты ВС РФ хорошо мотивированы не только морально, но финансово.

Ранее отставной генерал указал, что руководство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ. На передовой «нарастает недовольство» ситуацией, и только теперь постепенно наступает «прозрение».