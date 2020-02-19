Украинский генерал признал, что Крым давным-давно российский

Зеленский захотел провести выборы в Донбассе и Крыму. Украинского генерала возмутила такая идея. Ведь как Киев может устроить голосование на полуострове, который давным-давно является составной частью России.

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире «112. Украина» начал критиковать предложения президента Владимира Зеленского. Сначала военный заявил, что границы в Донбассе не смогут вместе патрулировать ОБСЕ, Украина и ополченцы.

«А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой областей? Это полный бред, все смеются, а те, кто зависит от президента, Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет», — возмутился Москаль.

Затем генерал перешел к желанию главы страны провести 31 октября выборы в Донбассе и Крыму. По его словам, сделать голосование просто невозможно. Слова Зеленского он назвал «пустым конверсионным» заявлением.

«А как провести выборы в Крыму, еще заявил на Мюнхенской конференции, когда он давным-давно составная часть Российской Федерации. Как там провести?» — сказал Москаль.

В начале февраля Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он рассказал о желании провести в октябре выборы на Украине, включая Донбасс и Крым.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году, после госпереворота на Украине и проведения референдума.