Украинский генерал предрек трагедию на АЭС и предложил «поставить свечку»

Украина может столкнуться с настоящей трагедией, которая разразится из-за состояния атомной энергетики государства. Она находится в опасности из-за устаревшего оборудования.

С таким заявлением выступил в эфире «Четвертого канала» генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль.

«Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось», — сказал он.

Причиной подобного Москаль назвал старое оборудование. Он добавил, что сейчас нагрузка на энергоблоки украинских АЭС огромна. Из-за этого стране грозит «большая трагедия».

Президент Украины Владимир Зеленский в августе сообщил о подписании договора с компанией Westinghouse Electric из США. Соглашение, напомнила «Газета.ru», предполагает строительство на территории страны пять энергоблоков Хмельницкой АЭС. Их общая стоимость составит около 30 миллиардов долларов.