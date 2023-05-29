Мир 29 мая 2023, 21:37 Украинский генерал предрек Киеву потерю двух городов Генерал ВСУ Кривонос: планирующий наступление Киев может потерять Славянск и Краматорск РИА «Новости»

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Усилия украинского президента Владимира Зеленского начать обещанное наступление вместо укрепления сил киевского режима чреваты новыми территориальными потерями страны. Такое мнение выразил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью местному телеканалу «Прямой».

По мнению военного, такие города как Славянск и Краматорск могут перейти под контроль российских войск. Этот сценарий наиболее вероятный при нынешнем положении дел.

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«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы — прим. ред.), — сообщил Кривонос.

Генерал выразил уверенность, что у Москвы есть все необходимые ресурсы и боеприпасы для успешного продвижения за линию Артемовска (украинское название — Бахмут). При этом украинская армия страдает от нехватки артиллерийских боеприпасов, поэтому скована в действиях.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не решается официально объявить о начале контранаступления из-за сомнений в боеспособности своих войск. Несмотря на это, Вашингтон оказывает огромное давление на Киев. В итоге лидер Украины оказался в тупике.