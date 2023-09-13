Мир 13 сентября 2023, 23:30 Украинский генерал осадил Зеленского после слов о российской армии Генерал Кривонос: отчеты Зеленского о контрнаступлении неоправданно оптимистичны РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский неправильно оценивает ситуацию в зоне конфликта и дает неоправданно оптимистичные отчеты о ходе контрнаступления. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Фабрика новостей»

«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство», — сказал генерал.

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Кривонос отметил, что Зеленский говорит о контрнаступлении в таком тоне, будто Украина уже «практически победила», хотя это очень далеко от реальности.

По словам генерала, украинским военным также не стоит рассчитывать на деморализацию российской армии. Кривонос считает, что вооруженные силы России представляют опытные и хорошо обученные бойцы.

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский специально препятствует переговорам с Россией. По мнение эксперта, киевский режим выгодно наживается на конфликте, а лично Зеленскому нужно продолжение боевых действий, чтобы не проводить выборы.