Украинский генерал описал сценарий нападения России

Россия быстро атакует Украину, если высадит силы ВДВ на аэродромы в 50 километрах от Киева. Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По его словам, российская сторона может использовать для атаки аэродромные площадки около столицы Украины. Также Украина предполагает атаку России на двух аэродромах непосредственно в Киеве: аэродром Жуляны и завод Антонова.

Кривонос уверен, что вертолеты РФ способны быстро преодолеть системы противовоздушной обороны Украины.

Утром 22 января стало известно, что Украина получила от США первую партию военной помощи — боеприпасов и летального оружия весом около 90 тонн.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, обвинил Украину в том, что страна за счет других государств наращивает боевой потенциал вместо выполнения конкретных пунктов Минских договоренностей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вторгаться на Украину во время предстоящей зимней Олимпиады-2022 в Пекине.