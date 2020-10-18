Украинский генерал объяснил, почему Западу придется считаться с Киевом

«У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус», — сказал он. Украинским ученым хватит и научного потенциала, и технических возможностей.

Смешко заметил, что просто хочет напомнить западным странам об уважении к украинскому народу. Создавать атомные бомбы он не призывает.

«Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — задался вопросом генерал.

Он заявил, что в развитие ядерного оружия Украина внесла значимый вклад, подарив миру Сергея Королева, главного конструктора первых ракет‑носителей, пилотируемых космических кораблей.

Смешко, добавило ИА Nation News, назвал Украину обладательницей «лучших ракет в мире по эффективности и качеству». Поэтому западу придется считаться с Киевом.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от доставшегося ядерного арсенала времен СССР. Документом стране гарантирована безопасность со стороны ядерных держав. В обмен Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.