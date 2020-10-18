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    18 октября 2020, 20:17

    Украинский генерал объяснил, почему Западу придется считаться с Киевом

    Александра Ломейко

    Украина обладает научным потенциалом и техническими возможностями, чтобы вновь получить статус ядерной державы. Это должно напомнить Западу об уважении к украинскому народу, уверен бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Он заметил в интервью UKRLIFE.TV, что у Киева есть все необходимое, кроме политической воли.

    «У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус», — сказал он. Украинским ученым хватит и научного потенциала, и технических возможностей.

    Смешко заметил, что просто хочет напомнить западным странам об уважении к украинскому народу. Создавать атомные бомбы он не призывает.

    «Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — задался вопросом генерал.

    Он заявил, что в развитие ядерного оружия Украина внесла значимый вклад, подарив миру Сергея Королева, главного конструктора первых ракет‑носителей, пилотируемых космических кораблей.

    Смешко, добавило ИА Nation News, назвал Украину обладательницей «лучших ракет в мире по эффективности и качеству». Поэтому западу придется считаться с Киевом.

    В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от доставшегося ядерного арсенала времен СССР. Документом стране гарантирована безопасность со стороны ядерных держав. В обмен Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.