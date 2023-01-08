Мир 08 января 2023, 13:10 Украинский генерал не увидел угрозы наступления российских военных из Белоруссии Командующий обороной Киева Павлюк заявил об отсутствии угрозы наступления из Белоруссии РИА «Новости»

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Опасности наступления Вооруженных сил России с территории Белоруссии в рамках проведения специальной военной операции нет. Об этом в беседе с украинским изданием «Общественные новости» заявил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк, опровергнув заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, присутствующие в Белорусской республике российские войска сдерживают на северных районах Украины группировки ВСУ, чтобы не допустить их перехода на другие территории.

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«В данный момент непосредственной угрозы нет. <...> Все, что сейчас делается, сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток», — заявил Павлюк.

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Он добавил, что сейчас рассматриваются несколько возможных вариантов наступления Вооруженных сил России, но пока активной подготовки со стороны военные не видят, несмотря на постоянное отслеживание за передвижениями.

«Все зависит от дальнейших действий России. Если там начнется очередная мобилизация, то мы тоже вынуждены будем увеличивать личный состав», — добавил генерал-лейтенант.

Павлюк подчеркнул, что недооценивать российские войска не стоит. Он отметил, что даже призванные в рамках частичной мобилизации проходят очень качественную подготовку.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска готовятся к серьезному наступлению предстоящей весной благодаря новой военной помощи от США. По его словам, самым «горячим» месяцем боев станет март.