Украинский газ на 100 млрд рублей оказался в залоге у российской НКО

Речь идет о газе и активах украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также о российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Из отчетности фонда за 2019 год следует, что организация держит в залоге активы олигарха на крупную сумму.

По данным издания, НКО получила обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Дмитрия Фирташа. Туда входят акции 10 кипрских компаний, украинских предприятий «Северодонецкое объединение «Азот», «Украгро НПК», ПАО «Азот», «Ровноазот», «Стирол», швейцарской NF Trading AG и эстонской Nitrofert AS.

Предположительно, все эти активы находятся в залоге у фонда. А еще там числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem.

До 2014 года предприятия Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, но, по данным украинских СМИ, к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах.

Шесть лет назад Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Вскоре он был отпущен под залог. Бизнесмен продолжает проживать в Австрии и оспаривать американский запрос об экстрадиции.