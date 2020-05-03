Украинский футболист сделал фото с изображением Ленина. Его уже наказали

Футболист львовских «Карпат» Алексей Хахлев выложил в соцсети фото с красным флагом, где изображен Владимир Ленин. Подписчики начали возмущаться из-за снимка, а в спортивном клубе применили санкции.

«С днем рождения, главный командир», — подписал свою фотографию Хахлев в Instagram.

При этом спортсмен стоял рядом со своей бабушкой, праздновавшей день рождения. В руках футболист держал красный флаг с изображением Владимира Ленина. Позже он удалил пост и написал, что неуместно пошутил.

Источник фото: instagram.com/alexykhakhlev

Несмотря на извинения, фанаты начали возмущаться и писать гневные комментарии футболисту.

«Бабушкин позор», — негодовал один из пользователей.

Руководство футбольного клуба «Карпаты» заявили, что «размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики» недопустимо.

«Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезные санкции в случае повторения подобного. Футболист — публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба», — отметили в «Карпатах».

Хахлев — воспитанник киевской клубной академии «Динамо». Двухлетний контракт с «Карпатами» он подписал в январе 2020 года.