Украинский футболист раскритиковал летний гей-парад в Киеве

Нойок напомнил, что Украина является православной страной и гей-парадам в ней не место. По его словам, наши родители жили хорошо и счастливо, и дали своим детям хорошую базу. Поэтому у нас должна быть «советская закалка».

«То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки», — подчеркнул футболист.