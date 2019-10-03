Украинский футболист раскритиковал летний гей-парад в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок признался, что не является гомофобом, но не приветствует такие мероприятия, как ЛГБТ-парад, который прошел в Киеве этим летом. Спортсмена процитировало РИА ФАН.
Нойок напомнил, что Украина является православной страной и гей-парадам в ней не место. По его словам, наши родители жили хорошо и счастливо, и дали своим детям хорошую базу. Поэтому у нас должна быть «советская закалка».
«То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки», — подчеркнул футболист.