  • Украинский футболист раскритиковал летний гей-парад в Киеве

    03 октября 2019, 19:25

    Артур Блянихов

    Украинский футболист Александр Нойок признался, что не является гомофобом, но не приветствует такие мероприятия, как ЛГБТ-парад, который прошел в Киеве этим летом. Спортсмена процитировало РИА ФАН.

    Нойок напомнил, что Украина является православной страной и гей-парадам в ней не место. По его словам, наши родители жили хорошо и счастливо, и дали своим детям хорошую базу. Поэтому у нас должна быть «советская закалка».

    «То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки», — подчеркнул футболист.