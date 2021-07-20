Украинский футболист погиб в ДТП под Ивано-Франковском

Игрок украинского футбольного клуба «Прикарпатье-Тепловик» Игорь Цимбалистый погиб в автомобильной аварии под Ивано-Франковском утром 19 июля. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Как сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook, ДТП произошло около 6:15. На дороге в городе Бурштын столкнулись машина Rеnаult, которой управлял погибший, и грузовик Tata.

По предварительным данным, Цимбалистый не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком. Водитель Tata и его пассажир получили легкие травмы. В салоне автомобиля спортсмена находились три человека. Их отвезли в больницу.

Цимбалистому было 36 лет. После аварии он еще был жив, врачи не смогли его спасти. В марте автобус, в котором находились десять украинцев, перевернулся недалеко от города Кашице в Польше. Жертвой аварии стал один человек, пятеро пострадали.