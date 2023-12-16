Мир 16 декабря 2023, 05:53 Украинский фонд для журналистов уличили в спонсировании террористической организации РИА «Новости»: фонд журналистов Украины спонсирует террористическую организацию Freepik

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Украинский фонд, который создали местные журналисты для оказания помощи коллегам, собирал деньги для легиона «Свобода России»*. К такому выводу пришли обозреватели РИА «Новости», проанализировов данные двух организаций.

Авторы статьи обратили внимание на реквизиты счета для финансовой помощи легиона «Свобода России»*. Он принадлежит благотворительной организации «Фонд 24.02».

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На сайте организации написано, что с февраля 2022 года помощь от фонда получили почти 100 человек и компаний. Предположительно, среди них и запрещенный в России легион.

«Свободу России»* признали террористической организацией в марте этого года. По оценке прокуроров, ее создали на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов».

Ранее стало известно, что промышленный холдинг из предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях по требованию генеральной прокуратуры передали на баланс Росимущества. Им владели люди, чью деятельность признали экстремистской.

* Запрещенная в России террористическая организация.