Мир 12 марта 2023, 00:00 Украинский флаг пытались сорвать в центре Праги Idnes: протестующие попытались снять украинский флаг со здания Национального музея в Праге Pxhere

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Сотни протестующих в центре Праги пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. Об этом сообщил портал Idnes.

Демонстранты призывали снять национальный флаг Украины после официального окончания антиправительственного митинга на Вацлавской площади в Праге.

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«Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея», — отметили в публикации.

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В ходе беспорядков правоохранители задержали около 15 человек. В результате столкновения одного полицейского ранили. Представители правопорядка оцепили здание музея, чтобы митингующие не прошли внутрь. Протестующие кричали на улице: «Мы хотим чешский флаг».

Днем в субботу, 12 марта, на Вацлавской площади прошел масштабный митинг. Манифестация состоялась под девизом «Чехия против нищеты». Участие в ней приняли порядка 10 тысяч человек. Демонстранты требовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы. По мнению протестующих, чиновники слепо ведут политику Евросоюза в ущерб интересам Чехии и ее граждан.

Во Франции тоже проходят демонстрации. Люди выходят на улицы Парижа и требуют отмены пенсионной реформы. Полицейские уже применили слезоточивый газ против протестующих.