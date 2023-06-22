Мир 22 июня 2023, 01:02 Украинский флаг попытались сорвать с музея в Праге. Под штраф попали 14 человек Муниципалитет в Праге оштрафовал 14 человек за попытку сорвать украинский флаг с музея РИА «Новости»

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Муниципалитет района Прага 1 оштрафовал 14 человек, пытавшихся сорвать украинский флаг со здания Национального музея. Об этом сообщило «Чешское радио» со ссылкой на пресс-секретаря муниципалитета Петра Бидло.

Все случилось еще 11 марта после митинга на Вацлавской площади в центре Праги. Несколько десятков человек ринулись к зданию музея с призывами сорвать флаг Украины. Полиция в ходе штурма музея задержала 21 человека. Самый ярый активист — Ярослав Попелка — в итоге получил четыре месяца условно.

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Что касается 14 человек, судебные дела по ним были переквалифицированы в административное наказание. «Нарушители» заплатят штраф. Его размеры не сообщаются, но издание уточнило, что речь идет о тысяче крон (около 45,5 долларов) на каждого. Еще шесть человек ожидают решения суда.

На том же митинге задержали мужчину с нашивкой эмблемы «Вагнера» и буквой Z на одежде. Его оштрафовали на 12 тысяч крон (545 долларов), а также на год запретили пребывание в Праге.

Ранее прокуратура Праги предъявила обвинение школьной учительнице в отрицании «геноцида» на Украине.