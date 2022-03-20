Украинский фейк о призыве юнармейцев на спецоперацию развенчали в России

Фейк в украинских СМИ о якобы опубликованном приказе Министерства обороны РФ о задействовании членов военно-патриотического общества «Юнармия» в спецоперации на Украине не соответствует действительности, сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

Авторы каналы заметили в документе ряд неточностей, которые свидетельствуют о том, что этот документ является фейковым. Например, Минобороны не может приказывать организовывать какие-то мероприятия внутри «Юнармии».

Также в тексте документа используются слова «вышеуказанной категории» и «касательно», которые не применяют в приказах, и есть путаница в численности состава «Юнармии».

Далее, после второго пункта приказа идет сразу четвертый при пропущенном третьем, не указаны сроки исполнения документа.

В России ввели уголовное наказание за фейки в отношении ВС РФ. В Кремле пояснили, что власти страны пошли на такой шаг на фоне развязанной информационной войны.