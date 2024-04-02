Мир 02 апреля 2024, 23:29 Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей ДТЭК: после ударов ВС РФ 80% генерирующих мощностей вышли из строя Freepik

Читать 360tv в

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял до 80% генерирующих мощностей. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — отметили в публикации.

Реклама

Ранее пресс-служба ДТЭК сообщила, что в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины начали применять аварийные отключения энергоснабжения. Энергетики пытаются как можно быстрее стабилизировать ситуацию

Минобороны России 22 и 29 марта сообщило об ударах по объектам энергетики, ПВО и ВПК Украины. Украинские власти подтвердили, что в ряде регионов получили повреждения или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры.