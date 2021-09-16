Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию «Железным куполом»

Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России. Такого мнения придерживается директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», — сказал Бортник в беседе с РИА «Новости».

Возможность передачи Киеву систем «Железный купол», по его словам, также является элементом самопиара руководства Украины, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с американской стороной.

О том, что Украина может получить от США систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщило Politico. По данным издания, такую поправку в проект военного бюджета страны на 2022 год в внес конгрессмен Скотт Франклин. Эту идею уже поддержали обе партии. Авторы материала отметили, что в документах бюджета не указано название оборонительной системы. О том, что речь идет именно о «Железном куполе», сообщил осведомленный источник в конгрессе.