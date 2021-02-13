Украинский эксперт связал проблемы страны с Киевской Русью

Революции на Украине уходят своими корнями во времена Киевской Руси, считает местный политический эксперт Андрей Головачев. «Авторитарно-вечевой уклад» в республике он противопоставил развитию парламентаризма в Польше.

«Все наши майданы — это, в сущности, также рудименты вечевого догосудаственного примитивного устройства жизни. Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем вече, как было в Киевской Руси», — говорится в статье Головачева на портале «Главред».

Эксперт считает, что для Европы майдан является «дремучим анахронизмом времен крестовых походов».

«Сколько не делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать», — отметил Головачев.

По его мнению, «отсталость Украины от западного мира» объясняется тем, что переход к государственной форме правления в стране еще далеко не завершен. В Европе, добавил политолог, он закончился около 500-600 лет назад.