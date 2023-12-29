29 декабря 2023, 05:24
Украинский эксперт раскрыл, сколько Киев продержится без помощи Запада
Кущ: Украина сможет самостоятельно продержаться от шести месяцев до года
Без помощи Запада Украина сможет продержаться максимум год. Об этом заявил украинский эксперт Алексей Кущ в интервью телеканалу Al-Jazeera.
«Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — заявил он.
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Кущ отметил, что с самого начала СВО финансирование западными государствами помогает Украине держаться «на плаву». Именно поддержка зарубежных союзников является ключевым фактором стабильности украинской экономики и будущего. Если страна получит значительные инвестиции и «некоторые беженцы» вернутся, то государство, вероятно, достигнет «фактора безопасности», но не раньше 2025 года.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Украина приняла с «прохладной благодарностью» новый «скромный» пакет финансовой помощи от США в размере 250 миллионов долларов. По словам заместителя председателя Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, эти деньги помогут стране «продержаться некоторое время», однако кардинально поменять ситуацию на передовой не получится.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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