Украинский эксперт пожаловался на «микроскопический» рост боевого потенциала страны

Правительство Украины наращивает оборонный потенциал слишком медленно, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Он считает, что в стране отсутствует какое-либо серьезное перевооружение из-за плохого финансирования.

По мнению эксперта, о слабом росте оборонного потенциала говорят запоздалое появление закона «О территориальной обороне» и отсутствие реформы СБУ, написал сайт LB.uа.

Эксперт отметил, что в армии Украины появятся в скором времени береговые ракетные комплексы «Нептун», а также разведывательно-беспилотные комплексы Bayraktar TB2, которые были закуплены в Турции. По словам Бадрака, это «микроскопические шаги по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника».

При этом Украина, по мнению Бадрака, никак не продвинулась в создании единого цифрового поля по ведению боевых действий и активизации разработок оружия на новых физических принципах.

«Если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолетов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование», — добавил эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.