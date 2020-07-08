Украинский эксперт пожаловался на дефицит научной литературы в стране

Он уточнил, что «в стране катастрофическая ситуация с доступом к специальной научной литературе, включая медицинскую». Раньше ее завозили из России.

«Во время карантина ко мне обращались врачи с просьбой срочно „достать“ новые книги по иммунологии и вирусологии — а их нет!» — пояснил Степурин.