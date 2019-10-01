  • Украинский эксперт поблагодарил за внимание к себе. Ранее его выгнали с передачи Шейнина

    01 октября 2019, 18:51

    Анастасия Карпеева

    Ведущий Артем Шейнин выгнал из студии передачи «Время покажет» украинского эксперта Андрея Метлева. Сам украинец после эфира поблагодарил РИА ФАН за внимание к его персоне.

    Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове

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    После случившегося журналисты РИА ФАН связались с Андреем Метлевым, однако он отказался комментировать ситуацию.

    «Здравствуйте! Спасибо за внимание к моей персоне и рад, что у нас есть общий друг, но от комментариев, конечно, я откажусь. С уважением, Метлев», — сказал он.

    Ранее Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух». После этих слов ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин выгнал эксперта из студии.