Украинский эксперт поблагодарил за внимание к себе. Ранее его выгнали с передачи Шейнина
Ведущий Артем Шейнин выгнал из студии передачи «Время покажет» украинского эксперта Андрея Метлева. Сам украинец после эфира поблагодарил РИА ФАН за внимание к его персоне.
Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке ЗахаровеПодробнее
После случившегося журналисты РИА ФАН связались с Андреем Метлевым, однако он отказался комментировать ситуацию.
«Здравствуйте! Спасибо за внимание к моей персоне и рад, что у нас есть общий друг, но от комментариев, конечно, я откажусь. С уважением, Метлев», — сказал он.
Ранее Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух». После этих слов ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин выгнал эксперта из студии.