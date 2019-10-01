Украинский эксперт поблагодарил за внимание к себе. Ранее его выгнали с передачи Шейнина

Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове Подробнее

После случившегося журналисты РИА ФАН связались с Андреем Метлевым, однако он отказался комментировать ситуацию.

«Здравствуйте! Спасибо за внимание к моей персоне и рад, что у нас есть общий друг, но от комментариев, конечно, я откажусь. С уважением, Метлев», — сказал он.

Ранее Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух». После этих слов ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин выгнал эксперта из студии.