  • Украинский экс-министр экономики оценил резерв газа в стране

    05 ноября 2019, 14:25

    Ольга Ситникова

    Бывший министр экономики Украины и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что в вопросе газообеспечения страна спокойна, сообщила НСН.

    По его мнению, Украина имеет твердую позицию в дискуссии с Россией. Лановой убежден, что Европа занимает сторону Незалежной, а «Газпром» выплатит некоторые суммы по решениям суда.

    «То есть, в этом сегодняшнем споре „Газпром“ уязвимее — Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа — это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», — пояснил Владимир Лановой.

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