Украинский экс-министр экономики оценил резерв газа в стране

По его мнению, Украина имеет твердую позицию в дискуссии с Россией. Лановой убежден, что Европа занимает сторону Незалежной, а «Газпром» выплатит некоторые суммы по решениям суда.

«То есть, в этом сегодняшнем споре „Газпром“ уязвимее — Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа — это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», — пояснил Владимир Лановой.

Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России Подробнее

Ранее глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России. Такое заявление он сделал на фоне того, что трехсторонние консультации по продлению транзитного договора окончились безрезультатно.