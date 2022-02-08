Украинский экономист рассказал о «плане Б» Зеленского по Донбассу

Украинский экономист Виктор Скаршевский сообщил, в чем заключается «план Б» президента Владимира Зеленского. По мнению эксперта, украинский лидер будет затягивать разрешение конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш», его процитировало издание Lenta.ru.

«Я уже расшифровал план Б Зеленского. Правда, у него и план А не очень хорошо получился. План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования — прим. ред.). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся — кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же, нет», — заявил Скаршевский.

По мнению эксперта, Зеленский будут списывать отсутствие прогресса на то, что депутаты якобы не хотят принимать поправки в законодательство. Президент и его партия «Слуга народа», считает Скаршевский, не заинтересованы в возвращении Донбасса, потому что им это невыгодно с политической точки зрения.

«Зачем ему на будущих президентских выборах миллион (а может, даже больше) нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него?» — отметил эксперт.

Скаршевский напомнил, что подобная ситуация была в 2020 году. Тогда около полумиллиона жителей подконтрольной украинской власти территории в Донецкой и Луганской областях не смогли проголосовать на местных выборах из-за того, что их отменили.

Ранее стало известно о том, чтоУкраина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова. Помимо этого, она сообщила, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения вооружение, которое предоставляют ВСУ страны Запада.

Позже вооруженные силы Украины открыли стрельбу из гранатометов по территории ДНР. Под огнем оказалось сразу несколько населенных пунктов.