Украинский экономист оценил грядущий ущерб от запуска «Турецкого потока»
Украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский допустил, что Киев будет вынужден доплачивать за транзит газа в страны ЕС через Украину. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Скаршевский заявил, что запуск «Турецкого потока» лишает Киев сотен миллионов долларов. Запуск второй нити газопровода удвоит эти убытки.
По мнению эксперта, из-за этого ежегодно Украина будет терять порядка миллиарда долларов. Это лишит Киев возможности реализовать собственные глобальные проекты и модернизировать свою ГТС.
«ГТС Украины (газотранспортная система — прим.ред.) в конечном итоге будет на пределе самоокупаемости. И может случиться, что еще придется доплачивать за транзит», — заявил Скаршевский.