Украинский экономист: нужно возобновить подачу воды в Крым, чтобы не потерять Днепр

По данным сайта «Утро.ру», Гольдарб считает, что «американцы, немцы и поляки» говорят о «российской угрозе». По его словам, «с учетом того, что сегодня происходит в мире, максимум, что произойдет в ответ — это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление, а президент другой страны выразит, как они любят говорить, особую обеспокоенность».

«Все. Оно нам надо?» — заключил эксперт.