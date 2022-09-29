Украинский диверсант погиб при взрыве машины в Мелитополе. Ее разорвало на две части | 360°

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Украинский диверсант погиб при взрыве машины в Мелитополе. Ее разорвало на две части

Власти Мелитополя заявили о гибели украинского диверсанта при взрыве автомобиля

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В Мелитополе во время подрыва автомобиля погиб украинский диверсант. При осмотре места происшествия при мужчине обнаружили приписное свидетельство ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации города.

По данным ВГА, взрыв автомобиля произошел примерно в 17:15 на улице Ломоносова. В результате иномарку разорвало на две части. При проверке стало известно, что погибший в машине мужчина является гражданином Украины, При нем нашли приписное свидетельство ВСУ, а на месте ЧП были разбросаны деньги.

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Власти города заявили, что мужчина, по предварительным данным, был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. Но следствие отрабатывает и другие версии.

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Мэр города Галина Данильченко ранее заявила, что в Мелитополе примут дополнительные меры безопасности. Она также рекомендовала жителям в ближайшие дни по возможности не посещать места, предназначенные для культурно-массовых мероприятий.

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