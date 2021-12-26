Украинский дипломат выдумал условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера произойдет только при условии, если Зеленский «уничтожит политическую карьеру» своего предшественника Петра Порошенко. С такой версией в эфире телеканала «Украина 24» выступил бывший глава украинского посольства в Вашингтоне Валерий Чалый.

Дипломат заявил, что его теория, которую он пока не может доказать, но основывается на опыте переговоров с российской стороной. По его словам, для Путина Порошенко навсегда останется врагом.

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить», — заявил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что уголовное преследование Порошенко ничем не закончится, действующий лидер фракции Рады «Европейская солидарность» все равно уйдет от ответственности.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело по статье о государственной измене. По версии следствия, он стоял за незаконной поставкой угля из самопровозглашенных республик Донбасса.

Генеральный прокурор объявил, что намерен просить суд об аресте политика с возможностью освобождения под залог. Речь идет о сумме в размере 37 миллионов долларов. В партии «Европейская солидарность» назвали дело против своего лидера политической репрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал желание провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что предложений о встрече лидеров двух стран в Москву не поступало.