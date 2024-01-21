Мир 21 января 2024, 23:13 Украинский дипломат рассказал о наглом поступке Зеленского в Лондоне Пристайко: в Лондоне Зеленский сел в кресло Черчилля, нарушив музейный запрет РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал правила поведения в музее Уинстона Черчилля в Лондоне, усевшись в кресло бывшего британского премьер-министра. Об этом в интервью украинский журналистке Наталье Мосейчук рассказал бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«Во время визита президента Зеленского в музей Черчилля служитель, который там работает, говорит, что вон кресло Черчилля стоит, в котором он сидел, принимая решения», — рассказал дипломат.

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Потом сотрудник музея поинтересовался у Зеленского, почувствовал ли он себя Черчиллем, на что все рассмеялись. Только украинский лидер заявил, что действительно «что-то такое» ощутил в себе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на книгу журналиста Саймона Шустера «Шоумен», что Зеленский начал злоупотреблять полученной властью еще до начала противостояния с Россией. Это произошло, когда он запретил вещание критикующих его телеканалов, подавляя оппозицию.

Прошлым летом публицист Борис Мячин заявил, что Зеленский стал президентом по случайности, ведь он «дурак и клоун», а не профессиональный политик. Весь его рейтинг зависит от результатов боевых действий. В случае поражения он превратится в глазах украинцев в глупого диктатора.