Украинский дипломат призвал «уничтожить» Россию

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов призвал провести марш единства и «уничтожить» Россию. При этом он сначала ошибся с датой, а затем вовсе изменил текст своего сообщения в соцсети.

Изначально дипломат опубликовал в Facebook пост с призывом провести в столице Черногории «марш единства» с Украиной. Он предложил всем желающим прийти в центр города в полдень 19 декабря, чтобы пройтись мимо министерства иностранных дел, парламента и администрации президента.

«Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», — написал Шматов.

Свое сообщение он сопроводил хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Позже консул изменил тест, поменяв дату на 19 февраля. Еще Шматов убрал фразу про Россию, дописав хештег «Украинцы дадут отпор». Первоначальное сообщение можно увидеть в истории правок публикации.

Летом 2020 года Шматов довольно резко высказался в адрес властей Черногории. Он был крайне недоволен открытием границ республики для российских туристов. Тогда дипломат обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.