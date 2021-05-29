Россия должна вернуть Украине Крым, уйти из Донбасса и выплатить репарации, считает дипломат Андрей Мельник. Посол Украины в Германии назвал это условием возобновления отношений двух стран в интервью газете Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что возвращение к нормальным отношениям Украины и России вполне возможно при выполнении ряда требований.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации и официально принести извинения», — заявил Мельник.

По словам дипломата, это станет начальной точкой по пути дальнейшего примирения двух стран.

Киев всегда рассматривал Россию в качестве потенциального врага. Как заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров, к противостоянию страна начала готовиться еще в 2007 году, после «мюнхенской речи» президента России Владимира Путина.

Как сообщило ИА Nation News, военный отметил, что в штабе разрабатывали оперативные планы, которые предусматривали военные столкновения в Крыму и Донбассе. Но проведенный на полуострове референдум застал Украину врасплох.

Референдум в Крыму прошел в 2014 году. Большинство жителей региона и Севастополя высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Боевые столкновения Вооруженных сил Украины с ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начались в то же время.

Россия неоднократно призывала к мирному решению конфликта путем реализации Минских соглашений, но Киев не выполняет свои обещания и выдвигает противоречащие инициативы.