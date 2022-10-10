Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ | 360°

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Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ

Украинский дипломат Мельник уклонился от вопроса об отказе сына служить в ВСУ

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник не стал отвечать на вопрос члена немецкой Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о нежелании его сына вступить в ряды ВСУ. В ответ он назвал политика «бессовестной» женщиной.

Гюйылдар написала в Twitter, что наследник Мельника уклоняется от службы в украинской армии.

«Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?» — поинтересовалась она.

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Однако украинский дипломат агрессивно отреагировал на выпад немецкого политика. Он уклонился от ответа, назвав Die Linke «бесчеловечной и ужасной» партией, а также оскорбил Гюйылдар. Затем Мельник внес ее в черный список.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал в соцсетях снимок. На руке у него был металлический браслет со свастикой* — эмблемой фашизма, которая стала символом варварства и насилия.

Про разгул нацизма на Украине известно давно. Бывший депутат Рады Кирилл Куликов считает, что политика президента Владимира Зеленского превратила Украину в нацистское государство.

*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.

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