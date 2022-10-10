Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ | 360°

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Технологии
10 октября 2022, 06:41
Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту
Мир
10 октября 2022, 06:21
«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС
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Мир
10 октября 2022, 05:42
Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ
Мир
10 октября 2022, 05:25
Конец американской гегемонии предрекли в Китае
Здоровье
10 октября 2022, 05:07
Российские медики научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии
Технологии
10 октября 2022, 04:56
Российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах
Здоровье
10 октября 2022, 04:38
Врач назвал народные методы лечения, которые могут навредить
Мир
10 октября 2022, 04:24
Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом — Песков
Мир
10 октября 2022, 04:21
Глава МИД Венгрии объяснил, почему встречался с Лавровым