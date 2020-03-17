Украинский депутат заявил о скором дефолте в стране

Как бы ни пытался президент Владимир Зеленский вытащить свою страну из экономической ямы, сделать это получается не очень успешно. Украинский депутат партии «Слуга народа» и вовсе заявил, что государство оказалось на пороге дефолта.

«Как государство и экономика мы идем к дефолту. Вернуть тот объем долгов, который на сегодня сформирован Украиной на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно», — сказал депутат Верховной рады Александр Дубинский во время интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Он добавил, что курс валют в стране всегда становился дороже, потому что экономика умирает. Более того, Украина ничего не сделала, чтобы валюта удерживалась.

«Мы ничего не сделали за это время. Мы сейчас думаем о создании вице-премьера по промышленности, не понимая даже объема его полномочий», — пояснил депутат.

По словам Дубинского, если МВФ не окажет помощь Украине, то у Киева просто нет плана «выживания страны» и экономики в условиях распространения коронавируса. «Есть план? Нет плана», — заключил чиновник.

Украина получила кредитную программу от МВФ зимой 2018 года. Всего выделили 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда долларов выдали сразу. Следующая выплата ожидалась весной 2019-го, но так и не состоялась. После этого начали говорить о создании новой кредитной программы.