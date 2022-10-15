Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета | 360°

Мир 15 октября 2022, 21:22 Поделиться Telegram

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Viber Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета Депутат Рады Гетманцев: доходы бюджета Украины выросли на 18,5% за счет теневой экономики Pxhere.com

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Налоговые поступления в госбюджет Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

«Хочу напомнить, что несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — привело РИА «Новости» слова депутата, сказанные им в эфире телеканала «Рада».

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Налоговые поступления в этом году, по словам Гетманцева, перевыполнили план предыдущего года. Как заметил украинский депутат, «военный 2022 год» дает на 18,5% налоговых сборов больше, нежели «мирный 2021 год». Он также акцентировал внимание, что такая динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».

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США являются основным спонсором вооружения и поставщиком идеологии боевых действий со стороны Украины. Для украинских военнослужащих главное — это отработать полученные доллары. Основной принцип отношений между этими странами — товар-деньги-товар. А люди и их жизни и этой ситуации вторичны, заявил в беседе с «360» эксперт по безопасности, Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Олегович Насонов.

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