Украинский депутат высказался за возобновление авиасообщения с Россией
Депутат украинского парламента от «Слуги народа» Александр Качура пришел к выводу, что авиасообщение с Россией надо восстановить, так как туда все равно следуют автобусы и поезда. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, с октября 2015 года по инициативе Киева авиасообщение между Украиной и Россией было прервано. Действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский посчитал странным, что между странами нет авиасообщения.
«Автобусы ходят в Москву из Киева? — Ходят. Поезда ходят? — Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически», — цитирует Качуру газета «Взгляд».