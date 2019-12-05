Украинский депутат высказался за возобновление авиасообщения с Россией

По данным информагентства, с октября 2015 года по инициативе Киева авиасообщение между Украиной и Россией было прервано. Действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский посчитал странным, что между странами нет авиасообщения.

«Автобусы ходят в Москву из Киева? — Ходят. Поезда ходят? — Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически», — цитирует Качуру газета «Взгляд».